Marvin Lier zu den Kadetten – Pfadi wird seinen Topskorer verlieren Nach neun Saisons in Winterthur ist diesen Sommer Schluss: Nationalspieler Marvin Lier zieht zu den Kadetten Schaffhausen. Mit dem Angebot des Meisters konnte Pfadi nicht mithalten. Urs Stanger

Nächste Saison spielt Marvin Lier auf der anderen Seite, eine Szene aus Pfadis Heimsieg im Dezember gegen die Kadetten. Heinz Diener

An der Handball-WM in Ägypten trumpfte er mit einer Trefferquote von 89 Prozent auf, in der laufenden NLA-Saison ist er mit 5,7 Toren pro Match der Topskorer von Pfadi Winterthur und drittbester Schütze der Liga. Jetzt steht fest, dass Linksaussen Marvin Lier den Club, mit dem er den internationalen Durchbruch schaffte, am Ende dieser Meisterschaft, wenn sein Vertrag ausläuft, verlassen wird.

«Es ist uns mehr als klar, was wir da verlieren», bedauert Goran Cvetkovic, Sportchef und ab nächster Saison Trainer Pfadis, den Abgang des 28-jährigen Nationalspielers. Cvetkovic lobt Liers Qualitäten als Sportler und als Mensch. Für ihn ist auch nachvollziehbar, dass Lier diesen Schritt macht. «Schade, aber so ist der Sport.»