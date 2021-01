Verkauf in Kyburg – Pfadiheim wird privates Wohnhaus Es ist ein Ort, an dem so manche Kindheitserinnerungen hängen: Das Kyburger Heim der Pfadistiftung Winterthur hat einen neuen Besitzer. Gabriele Spiller

Gleich hinter dem Restaurant Linde (rechts) in Kyburg befand sich das kleine Pfadiheim. Foto: Madeleine Schoder

So mancher Erwachsene erinnert sich noch an die aufregende Zeit in diesem Pfadiheim, nur einen Steinwurf von Schloss Kyburg entfernt. Auch der Käufer der Liegenschaft, der 27-jährige Luca Jehle, ist begeistert von der schönen Aussicht und dem historischen, wenn auch sanierungsbedürftigen Haus. Er selbst habe dort zwar nie übernachtet, wohl aber seine Freundin in Kindertagen.

Luca Jehle aus Hinwil ist der neue Eigentümer des ehemaligen Pfadiheims Kyburg. Foto: PD

Die Firma seiner Eltern, Jehle Umbauten in Hinwil, ist auf Altbauten spezialisiert. «Es soll wieder schmuck werden, auch das Fachwerk», sagt der Sohn. Es gebe nichts Tolleres als das Restaurieren von alten Häusern, kommt er ins Schwärmen. Sein Vater habe die Firma aus seiner Maurerlehre heraus mit 16 Jahren gegründet. Luca Jehle hingegen studierte Betriebswirtschaft in Winterthur und unterstützt das Unternehmen in verschiedenen Bereichen.