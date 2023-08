Pfadis aus Winterthur über das World-Jamboree – «Als wir in Seoul ankamen, warteten schon Paparazzi auf uns» Trotz Hitzewelle und Pannen: Soraya Hofstetter und Jan Lagler sparen schon aufs Jamboree in vier Jahren. Sie erzählen, wie sie das Weltpfadfindertreffen in Südkorea erlebt haben. Dagmar Appelt

Würden wieder nach Südkorea ans Weltpfaditreffen: Soraya Hofstetter von der Pfadi Gallispitz in Winterthur und Jan Lagler von der Pfadi Andelfingen. Foto: Marc Dahinden

Soraya Hofstetter (21) und Jan Lagler (22) leben mit drei weiteren Mitbewohnern in einer Wohngemeinschaft in Wülflingen. Die angehende Lehrerin und der Landschaftsgärtner sind seit der Kindheit bei den Pfadfindern. Er in Andelfingen, sie in der Pfadi Gallispitz in Winterthur. Am Jamboree in Südkorea nahmen die beiden als Leiterin und als Leiter teil und betreuten je neun Jugendliche aus Winterthur.