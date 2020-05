Videobotschaften aus Dägerlen – Pfarrerin wird in der Zwangspause zur Filmemacherin Als ob sie nie etwas anderes getan hätte, stellt sich Pfarrerin Christa Gerber vor die Kamera. Ihre Videos animieren zum Mitmachen und sind nicht nur für Gläubige sehenswert. Dagmar Appelt

Pfarrerin Christa Gerber hat das Medium Videofilm für sich neu entdeckt und überbrückt so die Zeit des Kirchen-Lockdowns. Foto: pd

Ein Bild der Kirche Dägerlen, untermalt mit Glockengeläute. So beginnt der Video-Gottesdienst von Pfarrerin Christa Gerber am 3. Mai. Dann geht der Glockenton in einen kraftvollen Gospel über, gesungen vom Gospel4you-Chor der Kirchgemeinde Dägerlen. Dazu ein Foto der fröhlichen Formation.