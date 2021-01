Wegen Arbeiten in der Produktionsstätte – Pfizer hat Lieferprobleme beim Impfstoff Der US-Konzern will sein Impfstoffwerk in Belgien auf eine Kapazität von 2 Milliarden Dosen pro Jahr ausbauen. Doch die Arbeiten haben zur Folge, dass Pfizer zunächst weniger Impfstoff liefern kann.

Warten auf den Impfstoff. Pfizer kann in den kommenden Wochen weniger Dosen liefern als erhofft. Foto: Christophe Archambault (Keystone)

Der US-Pharmakonzern Pfizer senkt vorübergehend die für Europa bestimmten Lieferungen des mit dem deutschen Partner Biontech entwickelten Corona-Impfstoffs. Die zeitweilige Reduktion betreffe «alle europäischen Länder», sagte eine Sprecherin von Pfizer in Dänemark gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

Um die Jahresproduktion von bisher 1,3 auf 2 Milliarden Dosen zu erhöhen, werde die Fertigung in der Produktionsstätte in Puurs in der belgischen Provinz Antwerpen hochgefahren. Dafür müssten Anpassungen im Betrieb vorgenommen werden. Dazu müssten die Behörden die Neuerungen abnehmen und neue Genehmigungen ausstellen. «Als Konsequenz werden Ende Januar und Anfang Februar weniger Dosen für europäische Länder verfügbar sein», sagte die Sprecherin weiter.

Offene Fragen

Am Freitagabend blieb unklar, was das für die Schweiz bedeutet. «Welche Auswirkungen dies auf die Schweiz haben könnte, kann ich Ihnen nicht sagen», sagte ein Sprecher von Pfizer in der Schweiz. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Armeeapotheke liessen eine Anfrage unbeantwortet.

Nora Kronig, die Vizedirektorin des BAG, hatte diese Woche erklärt, dass bis zum 18. Januar eine dritte Lieferung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs erwartet werde, sodass gemeinsam mit einer ersten Lieferung des neu zugelassenen Impfstoffs von Moderna der Schweiz 560’750 Dosen zur Verfügung stünden.

Ab Januar soll Pfizer 250’000 Impfdosen pro Monat ausliefern. Insgesamt hat die Schweiz beim Duo Biontech/Pfizer 3 Millionen Impfdosen bestellt. Damit können 1,5 Millionen Menschen geimpft werden.

Zuerst hatten die norwegischen Gesundheitsbehörden Pfizers Lieferprobleme öffentlich gemacht. «Wir haben diese Botschaft heute erhalten», sagte Geir Bukholm, Direktor für Infektionskontrolle am Norwegischen Institut für öffentliche Gesundheit. Mit den Lieferkürzungen sei ab der kommenden Woche zu rechnen. Norwegen seien für die dritte Woche des Jahres 43’875 Dosen des Impfstoffs in Aussicht gestellt worden. «Nun scheint es, dass wir 36’075 Dosen bekommen», sagte Bukholm.

Nachdem erste Berichte über Lieferprobleme die Runde gemacht hatten, hat sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eingeschaltet. Sie hat nach eigener Aussage den Pfizer-Chef selbst angerufen, dieser habe ihr versichert, dass der Konzern alle garantierten Dosen im ersten Quartal auch liefern werde. (ali)