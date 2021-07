Alterszentren der Stadt Winterthur – Pflege am Limit – aber an welchem? Nach dem Aufschrei von drei Pflegerinnen stellt sich die Frage, wie angespannt die Personalsituation in den städtischen Alterszentren tatsächlich ist. Eine Einordnung. Delia Bachmann

Auf dem Neumarkt in Winterthur demonstrierten Pflegerinnen im September 2014 für bessere Arbeitsbedingungen. Archivfoto: Nathalie Guinand

Vor rund zwei Wochen verlas Roman Hugentobler im Grossen Gemeinderat eine persönliche Erklärung zur Situation in der Pflege. Der AL-Gemeinderat, selbst ein gelernter Pfleger und Berufsaussteiger, zitierte aus einer Unia-Umfrage, die noch vor der Pandemie durchgeführt worden war. Die Resultate zeichnen ein düsteres Bild von den Arbeitsbedingungen in der Branche. So gaben 92 Prozent der Pflegenden an, dass die Pflegequalität unter dem Personalmangel und dem Spardruck leide.

«Der Kostendruck im Gesundheitswesen ist eine Realität», sagte Nicolas Galladé (SP) in seiner Replik. Er habe in seinen elf Jahren als Stadtrat und Sozialvorsteher sehr viel über Zahlen geredet. Die Qualität sei auch ein Thema gewesen, habe aber sicher weniger Raum eingenommen: «Das muss man einfach nüchtern so sagen, vielleicht auch ein bisschen ernüchternd.» So weit also der Konsens. Uneinigkeit besteht bei der Frage, wie weit die Kosten gedrückt werden können, ohne dass das Personal und die Pflegequalität darunter leiden.