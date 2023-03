Pflegekrise in und um Winterthur – Pflegeheime suchen händeringend nach Personal Das Alterszentrum im Geeren in Seuzach braucht an die 40 neue Pflegefachkräfte bis Ende Jahr. Die Personalsuche ist schwierig, wie ein Blick auf andere Pflegeinstitutionen bestätigt. Roger Meier

Sucht Pflegepersonal: Das Alterszentrum im Geeren verfügt dank des Neubaus Ende Jahr über 40 zusätzliche Plätze. Bild: Roger Hofstetter

«Wenn Sie über eine Ausbildung in Pflege und Betreuung verfügen, dann suchen wir Sie!» Die Inserate des Alterszentrums im Geeren (Azig) in Seuzach finden sich in den Mitteilungsblättern der Region und auf verschiedenen Jobbörsen im Internet.