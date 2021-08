Pflege in Winterthur – Pflegewohngruppe schliesst ihr Haus in Töss Der Verein Pflegewohngruppe Winterthur gibt den Standort Töss im Januar 2022 auf. Die finanzielle Schieflage und die wachsende Konkurrenz sorgen für Entlassungen. Gregory von Ballmoos

Die Pflegewohngruppen an der Schlosstalstrasse in Winterthur Töss wird per Ende Januar geschlossen. Foto: LAB

Die Pflegewohngruppe Winterthur ist in einer ungemütlichen Lage. Ihre fünf Standorte sind lediglich zu 75 Prozent ausgelastet. Zudem wird die Geschäftsleiterin den Verein per Ende Oktober verlassen und finanziell sei die «Rahmenbedingungen herausfordernd», heisst es in einer Mitteilung.

Darum wird die Doppelwohngruppe an der Schlosstalstrasse in Töss per Ende Januar 2022 geschlossen. «Diese 2003 eröffnete Wohngruppe müsste in nächster Zeit umfassend umgebaut werden, um den heutigen Standards zu genügen», schreibt Christoph Schürch, Präsident Verein PWG Winterthur.

Über 20 Entlassungen

21 Angestellte und 5 Lernende müssen eine neue Lösung finden, ebenso die 14 Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngruppe. Die beiden Standorte in Winterthur Wülflingen und derjenige in Seen sollen bestehen bleiben. Nach dem Abbau haben die Pflegewohngruppen noch Platz für 22 Personen.

Den Schritt begründet die Pflegewohngruppe auch mit der Konkurrenz, die in Neuhegi und Wülflingen entsteht. Dort würden 200 neue Pflegeplätze angeboten. Einen neuen Geschäftsleiter hat der Verein Pflegewohngruppen Winterthur bereits gefunden.

