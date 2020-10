Covid-Fall in Feuerthalen – Pflegezentrum wird durchgetestet Ein Bewohner im Pflegezentrum Kohlfirst hat sich mit Covid infiziert. Für die betroffene Abteilung wurde Quarantäne angeordnet. Im Pflegeheim Elgg gab es hingegen keine weiteren Fälle mehr. Rafael Rohner

Besuche sind im Pflegezentrum Kohlfirst diese Woche nicht mehr möglich. Symbolbild: Christian Pfander

Am Dienstagnachmittag wurde im Pflegezentrum Kohlfirst ein Bewohner mit Symptomen positiv auf Covid getestet, wie das Heim in einer Mitteilung schreibt. Man habe die Person isoliert und im Zentrum ärztlich versorgt und gepflegt. Noch am gleichen Tag habe man daraufhin die Bewohnerinnen und Bewohner sowie das Personal des Heims getestet.

Bis die Resultate dieser Tests vorliegen, wurde für die Bewohner auf der betroffenen Abteilung Quarantäne angeordnet. Bis auf weiteres gelte im Zentrum zudem ein konsequentes Besuchsverbot.

Ab nächster Woche seien Kontakte über Skype und Besuche in der speziell eingerichteten geschützten Box nach Voranmeldung wieder möglich, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Heim habe alle notwendigen Schutzmassnahmen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, ergriffen und umgesetzt.