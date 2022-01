Kolumne «Tribüne» – Pflichtlektüre: «20/21 Synchron» Der «Landbote»-Kolumnist Karl Lüönd hat sich vorgenommen, jede Woche ein Buch zu lesen – oder wiederzulesen. Zum Beispiel eines von Charles Linsmayer. Karl Lüönd

Charles Linsmayer erhielt 2017 den Spezialpreis Vermittlung innerhalb der schweizerischen Literaturpreise. Foto: Adrian Moser

Was das neue Jahr betrifft, habe ich mir vorgenommen, pro Woche mindestens ein Buch zu lesen. Oder wiederzulesen. Denn Wiederlesen macht immer unerwartete Freude.

Ich habs soeben probiert mit dem grossartigen letzten Buch von Hugo Loetscher («War meine Zeit meine Zeit», Diogenes 2009) und mit dem alten Innerschweizer Freigeist Meinrad Inglin, der mit einem einzigen Roman im katholisch verheuchelten Schwyz einen öffentlichen Tumult anzuzetteln verstand («Die Welt in Ingoldau», 1922, zuletzt bei Ammann/Limmat 1988).

Wer einen kundigen Führer sucht durch den Paradiesgarten der viersprachigen Schweizer Literatur der letzten hundert Jahre, wird an Charles Linsmayer nicht vorbeikommen. Der Zürcher Literaturwissenschafter und Publizist wäre, wenn es mit rechten Dingen zuginge, schon vor Jahren Professor geworden. Doch die vielen unverdienten Zurücksetzungen, die er auf seinem Berufsweg hat einstecken müssen, haben ihm seine Passion nicht vergällt: das Aufbewahren, Wiederentdecken, Einordnen und Weitergeben literarischer Texte von Schweizer Autorinnen und Autoren.

Linsmayer schöpft aus einer unerhörten Fülle des Wissens und aus einer unbändigen Lust am Vermitteln. Die unvergessene Reihe «Frühling der Gegenwart» (bei Ex Libris) war eine seiner kulturellen Grosstaten. Jetzt heisst seine Reihe «Reprinted by Huber», und sie zeichnet sich wieder aus durch untertreibend als «Nachworte» bezeichnete Texte, die in Wahrheit grossartige biografisch-historisch-literarische Essays sind.

Linsmayer ist unter anderem deshalb nicht Professor geworden, weil er sich immer unter seinem Niveau ausgedrückt hat, um Leser zu gewinnen: nämlich verständlich, einnehmend, sinnlich. Jetzt hat dieser unglaublich fleissige Autor ein Meisterstück der kurzen, lustvollen Literaturvermittlung abgeliefert: 135 Schweizer Texte von 1920 bis 2020, dazu die passenden Kurzbiografien, von Abonji (Melinda Nadj) bis Zschokke (Matthias). Immer nur zwei, drei Seiten Text, dazu eine Autorenbiografie von einer Seite Umfang.

Das ist ein exzellentes Schlemmer-Buffet für Menschen, die noch auf der Suche nach ihren literarischen Lieblingsgerichten sind. Sie werden mit diesem einzigen Buch das Wesentliche erleben, was das Lesen so einzigartig macht: die Offenheit, die Neugier, die Lust!

