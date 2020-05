Nächtliche Diebestour – Pfungen: Einbruch in Fahrzeuge und Einfamilienhaus Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in Pfungen zwei mutmassliche Einbrecher verhaftet. Sie sind 21 und 22 Jahre alt.

Die Einbrecher verschafften sich des Nachts Zugang in ein Einfamilienhaus (Symbolbild). Pixabay

Gegen 1 Uhr in der Früh machten sich in der Nacht auf Donnerstag zwei unbekannte Männer an der Zweirütistrasse in Pfungen an parkierten Fahrzeugen schaffen. Erfolgreich, sie ergatterten Bargeld. Doch damit nicht genug: Anschliessend verschafften sie sich Zutritt in ein Einfamilienhaus. Beim Durchsuchen der Liegenschaft wurden sie durch einen der Bewohner überrascht, worauf sie sich eiligst aus dem Staub machten. Auf der Flucht entledigten sie sich des bereits gesammelten Diebesguts.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den Männern ein. Schon nach kurzer Zeit wurden zwei Algerier im Alter von 21 und 22 Jahren angetroffen und verhaftet, weil das Signalement passte. Die jungen Nordafrikaner stehen unter dringendem Tatverdacht für den genannten versuchten Einschleichdiebstahl sowie weitere unmittelbar vor der Festnahme begangene Einbrüche. Nach den polizeilichen Befragungen und ersten Abklärungen, werden die Festgenommenen der Staatsanwaltschaft zur Verfahrensführung übergeben.

( mcp )