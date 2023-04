Flüchtlinge in der Region – Pfungen kauft Wohncontainer für 590’000 Franken Ab Juni muss die Gemeinde Pfungen zusätzlich 16 Geflüchtete aufnehmen. Zwischen der katholischen Kirche und dem Werkhof will sie deshalb Container aufstellen. Fabienne Grimm

Weil die Gemeinden ab dem ersten Juni mehr Geflüchtete aufnehmen müssen, haben sich verschiedene Gemeinden in der Region für Containerlösungen entschieden. So auch die Gemeinde Pfungen. Symbolfoto: Franziska Rothenbühler

Seit letzter Woche ist klar: Auch in Pfungen wird der Wohnraum für Geflüchtete knapp. Die Gemeinde teilte mit, dass sie Wohncontainer anschaffen wolle, in denen Asylsuchende untergebracht werden können. Dies, weil die Asylquote per 1. Juni auf 1,3 Prozent erhöht wird und Wohnraum in der Gemeinde ohnehin bereits ein knappes Gut ist.