Radball-Finalrunde – Pfungen Leader – Winterthur im Final Viele Überraschungen, Pfungen als neuer Leader und die Finalqualifikation für Aufsteiger Winterthur – die erste Finalrunde in Pfungen beinhaltete alles, was Radball bieten kann. Daniel Frei

Severin (am Ball) und Benjamin Waibel gehen als Leader ins Finalturnier. Foto: Urs Kindhauser

Die Finalrunde in der Seebelhalle in Pfungen verlief dramatischer als erwartet. Aus der Sicht der Gastgeber Severin und Benjamin Waibel begann alles wie gewohnt: mit ungefährdeten Siegen gegen die beiden Teams aus Altdorf und mit dem Derbyerfolg gegen die Trainingskollegen aus Winterthur. Diese hielten bis zur Pause gut mit. In den zweiten sieben Minuten war es dann um das Aufsteigerduo Baumann/Russenberger geschehen. «In den entscheidenden Szenen agierten sie zu überhastet und ungeduldig. Dies erlaubte es, dass wir einfach zu Torerfolge kamen.» Benjamin Waibels Analyse traf den Nagel auf den Kopf. Mit 7:3 gewann Pfungen das Derby.