Wahlen 2022 in Pfungen – Pfungens Gemeindepräsident tritt zurück Bei den Erneuerungswahlen im März tritt Gemeindepräsident Max Rütimann nicht mehr an. Auch zwei weitere Gemeinderäte legen das Amt nieder. Fabienne Grimm

Nach knapp zehn Jahren im Amt tritt Max Rütimann im nächsten Frühjahr nicht mehr zur Wahl an. Foto: Marc Dahinden.

In Pfungen kommt es im nächsten Jahr zu einem Wechsel an der Gemeinderatsspitze. Der amtierende Gemeindepräsident Max Rütimann (SVP) wird an den Erneuerungswahlen im Frühjahr 2022 nicht mehr antreten, wie die Gemeinde mitteilt. Rütimann wurde 2012 in stiller Wahl zum Gemeindepräsidenten gewählt.

Ebenfalls nicht mehr antreten werden die Gemeinderäte Reto Bernet (Forum), Stefan Jucker (Forum) und Pascal Reith (Forum). Für das Gemeindepräsidium kandidiert laut Mitteilung der Gemeinde die bisherige Gemeinderätin und Betriebsökonomin Tamara Schmocker (Forum).