Paralympics in Tokio – Philipp Handler hadert mit seiner Zeit Der sehbehinderte Sprinter aus Embrach hat an seinen dritten Paralympischen Spielen mit dem Diplom-Rang 7 über 100 Meter am besten abgeschnitten. Zufrieden zeigte er sich damit nicht. Christian Andiel

Philipp Handler (rechts) lässt im 100-Meter-Final an den Paralympics einzig den Briten Zak Skinner hinter sich. Foto: Ennio Leanza (EPA/Keystone)

Was bleibt? Zwei belanglose Wörter, doch für einen Spitzenathleten, der sich fünf Jahre intensiv auf den wichtigsten Anlass in seinem Sport vorbereitet, haben sie eine immense Bedeutung. Philipp Handler hatte es zu Tokyo 2020 geschafft, den um ein Jahr verschobenen Pandemie-Spielen. Er war in beeindruckender Manier in den Final über 100 Meter gesprintet. Er wurde Siebter, weltweit sind in seiner Klasse nur sechs Athleten schneller. Starke Zahlen, doch unmittelbar nach dem Rennen haben sie Handler nicht geholfen. Von einem

«bitteren Beigeschmack» sprach der Embracher, von «Enttäuschung» und «gemischten Gefühlen».