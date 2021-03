Kritik an Nationalbank – Philipp Hildebrand fällt Thomas Jordan in den Rücken Der Ex-Nationalbank-Chef fordert einen Staatsfonds aus den Reserven – für seinen Nachfolger im dümmsten Moment. Markus Diem Meier

Das Verhältnis der beiden soll am Ende ihrer Zusammenarbeit schlecht gewesen: Philipp Hildebrand (rechts) als Chef, Thomas Jordan als sein Vize der Nationalbank an einer Pressekonferenz im Dezember 2011. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es musste sich für Thomas Jordan wie eine Ohrfeige angefühlt haben. Ausgerechnet Philipp Hildebrand, sein Vorgänger an der Spitze der Schweizerischen Nationalbank (SNB), forderte in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» vor einer Woche einen Staatsfonds für die Schweiz, gespeist aus den Devisenreserven der Nationalbank.

Mit der Finanzmacht eines solchen aus Nationalbank-Mitteln finanzierten Fonds soll sich die Schweiz laut Hildebrand im Ausland einen grösseren politischen Einfluss erkaufen. Gegen einen Staatsfonds aus Nationalbank-Reserven hat sich Jordan stets vehement gewehrt.