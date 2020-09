Fussball 2. Liga – Phönix erkämpft sich einen Punkt Dank einem späten Treffer holt sich Phönix Seen gegen den FC Schaffhausen 2 ein 3:3. Effretikon bezieht mit 1:4 gegen Brüttisellen-Dietlikon im dritten Spiel die dritte Niederlage. Tim Stanger, Fabian Meli

Sandro Malis erzielte das erste Tor von Phönix und wurde von seinem Trainer Abramo D’Aversa besonders gelobt. Foto: Heinz Diener

In Schaffhausen führte das ungenügende Stellungsspiel der Seemer Abwehr in der 16. Minute zum 1:0 für das Heimteam. Sandro Malis glich mit einem Treffer aus einer Position hinter der Strafraumkante aus. In der Folge war es Murat Yildiz, der nach einer Flanke von Volkan Aydin mittels Kopf erfolgreich war. Nur zwei Minuten später sorgte ebenfalls ein Kopfballtreffer für den Ausgleich, wobei die Hintermannschaft von Phönix laut Trainer Abramo D’Aversa «die letzte Konsequenz» vermissen liess.