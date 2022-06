Fussball 2. Liga Frauen – Phönix-Frauen retten sich mit einem Sieg im Derby Dank eines 6:1-Erfolges über Veltheim können die Fussballerinnen des FC Phönix Seen im letzten Spiel der Saison den Abstieg in die 3. Liga verhindern. Markus Wyss

Mit einem Schlussspurt und dem Sieg über Veltheim (rechts Samantha Frija) hat sich Phönix (links Livia Jung) gerade noch den Ligaerhalt gesichert. Foto: Enzo Lopardo

Da konnte Giuseppe Picone, der Trainer der Frauen des FC Phönix Seen, am Montagmorgen früh gerade noch mit einem guten Gefühl in seinen Ferienflieger steigen. Denn tags zuvor hatte sein Zweitliga-Team mit dem 6:1 im Derby zu Hause gegen den SC Veltheim den Abstieg im letzten Moment noch abgewendet. Phönix schloss mit einem Punkt Reserve auf dem fünftletzten Platz ab.