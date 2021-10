Fussball 2. Liga – Phönix mit diskussionslosem Derbysieg Ein Spiel, das aufgrund der Vorkommnisse in der jüngsten Vergangenheit mit viel Spannung erwartet wurde, verkam zu einem Schaulaufen des FC Phönix Seen. Der 5:0-Sieg gegen den FC Töss war auch in dieser Höhe verdient. Tim Stanger

Volkan Aydin (links), der Phönix per Penalty in Führung brachte, behauptet sich im Zweikampf gegen Tim Huber. Foto: Enzo Lopardo

Kurz bevor in der abgelaufenen Saison nach der Covid-19 bedingten Unterbrechung der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, kam es in Seen zum Knall. Es wurde entschieden, dass der langjährige Trainer Abramo D’Aversa nach Saisonende nicht mehr im Amt sein wird. Nachfolger wurde Manuel Trashorras – der damalige Sportchef und Trainer der zweiten Mannschaft. Vor nicht allzu langer Zeit noch im selben Team, standen sich die beiden nun im Derby zwischen Phönix Seen und Töss an der Seitenlinie gegenüber, denn D’Aversa wurde vor wenigen Tagen als neuer Töss-Trainer vorgestellt. Dementsprechend viel Diskussionsstoff lieferte die Affiche auf dem Steinacker im Vorfeld.