Erstes Stadt-Land-Derby der Saison – Phönix Seen bezwingt den FC Wiesendangen Phönix Seen gewinnt das erste 2.-Liga-Derby der Saison auf dem Steinacker gegen den FC Wiesendangen 2:1. Mit Glück, aber auch Können. Urs Kindhauser , Enzo Lopardo (Fotos)

Das Derby war hart umkämpft: Der Wiesendanger Verteidiger Silvan Kälin (links) im Duell mit Fidan Surlici, dem Schützen des Siegestores für Phönix. Foto: Enzo Lopardo

So brutal kann Fussball sein: Nach zwei Runden steht Phönix Seen in der 2.-Liga-Gruppe 1 mit sechs Punkten da, der FC Wiesendangen ohne einen einzigen. Aufgrund der Leistungen im ersten Stadt-Land-Derby der Saison am Samstag auf dem Steinacker hätte dieses Verdikt keineswegs so ausfallen müssen. Selbst Phönix-Trainer Manuel Trashorras sagte: «Beim Stand von 1:1 dachte ich, irgendwie müssen wir diesen einen Punkt mitnehmen.» Doch in der Schlussphase fiel sogar das Siegestor für sein Team, und es war hervorragend herausgespielt: Fabian Inglin löste den Angriff aus und brachte Bent Wagner ins Spiel. Der bediente auf dem Flügel den eingewechselten John Santos Lima und dieser wiederum flankte präzise auf den Torschützen Fidan Surlici.