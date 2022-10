Fussball 2. Liga – Phönix Seen jubelt wieder

in der Nachspielzeit Die Mannschaft von Trainer Manuel Trashorras trifft auswärts gegen Herrliberg nach 0:1-Rückstand in der 91. Minute zum 2:1-Sieg. Der Teamgeist der verschworenen Truppe macht dies möglich. Markus Wyss

Leichtfüssig, dribbelstark und zweifacher Torschütze: Seens Bent Wagner (rechts). Foto: Manuela Matt

Nachdem Phönix Seen am Donnerstag beim abstiegsgefährdeten Bassersdorf in der 98. Minute immerhin noch den 2:2-Ausgleich geschafft hatte, traf das Team am Samstag mit Herrliberg auf einen weiteren Abstiegskandidaten. «Wir tun uns schwer mit Teams, die hinten reinstehen, wir finden bei dicht gestaffelter Abwehr oft kein Durchkommen», sagte Trainer Manuel Trashorras. Dazu kam, dass Herrliberg unter der Woche kein Spiel hatte und im Ausweichort Küsnacht, der heimische Kunstrasen wird renoviert, ebenso auf Kunstrasen antreten konnte. «Auf Kunstrasen fühlen wir uns nicht wohl, wie sollten wir, wir trainieren ja unter der Saison ausschließlich auf Naturrasen», ergänzte Trashorras.