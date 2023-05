Fussball 2. Liga – Phönix Seen macht den grossen Schritt zum Ligaerhalt Die Winterthurer gewinnen in Greifensee 2:1 und bleiben den Abstiegsrängen damit fern. Urs Kindhauser

Marc Inglin (links) erzielte das 1:1 für Phönix. Hier allerdings trifft er nicht. Foto: Urs Kindhauser

Die Freude war gross beim FC Phönix Seen nach dem Abpfiff auf dem idyllischen Sportplatz Grossriet in Greifensee. 2:1 gewannen die Winterthurer den Match zweier Teams, die davor zwar (noch) nicht in akuter Abstiegsgefahr waren, die aber mit nur je einem Punkt aus den letzten vier Meisterschaftsspielen doch eine Durststrecke hinter sich hatten. «Wir haben es in den letzten Spielen unnötig spannend gemacht», meinte Phönix-Trainer Manuel Trashorras. «Zuletzt hat uns Herrliberg vor allem punkto Leidenschaft die Grenzen aufgezeigt. Deshalb war die Anspannung diese Woche doch ziemlich gross, zumal wir mit Gossau, Schaffhausen und Veltheim noch ein sehr hartes Restprogramm haben.»