Fussball 2. Liga – Phönix Seen verirrt sich auf dem Weg zum Tor Phönix und der FC Bassersdorf trennen sich auf dem Steinacker 0:0, womit die Seemer ihren Gegner auf Distanz halten. Urs Kindhauser

Phönix hatte einige Chancen. Hier kommt Andrea Callà (links) nicht an Niklas Thüring vorbei. Foto: Urs Kindhauser

Es war der erste laue Frühlingsabend des Jahres und die Affiche Phönix gegen Bassersdorf hatte ihren Reiz. Denn mit einer weiteren Niederlage nach dem 3:4 von letzter Woche in Rüti hätten die Seemer die Bassersdorfer bis auf vier Punkte heranrücken lassen müssen. Damit wäre man praktisch im Abstiegskampf gewesen, zumal die Clubs hinter den Winterthurern – nebst Bassersdorf auch Schwamendingen und Herrliberg – am Wochenende gepunktet hatten. So weit ist es nicht gekommen. Der Match vor rund 200 Zuschauern auf dem Steinacker endete 0:0.