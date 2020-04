Unbezahlte Fernbehandlungen – Physios in der Corona-Falle Die Physiotherapeuten dürfen wegen der Pandemie nur einen Bruchteil ihrer Patienten behandeln. Um den Leidenden zu helfen, greifen sie zu aussergewöhnlichen Mitteln – erhalten dafür aber kein Geld von den Krankenkassen. Pia Wertheimer

Nur bei «medizinischer Dringlichkeit» möglich: Eine Physiotherapeutin behandelt ihren Patienten unter Einhaltung der Hygieneregeln des Bundes. Bild: Keystone

Fünf Monate liegt die Operation der Mittvierzigerin zurück. Die Heilung verläuft positiv, die künstliche Bandscheibe in der Halswirbelsäule sitzt. Sitzen muss derzeit auch die Frau, die ungenannt bleiben will, seit dem Lockdown: im Homeoffice, viel zu oft und an einem improvisierten Arbeitsplatz. Die Nackenmuskeln sind verspannt. Solche Beschwerden thematisiert sie sonst mit ihrer Physiotherapeutin der Schulthess-Klinik. Doch wegen der Pandemie sind alle Termine abgesagt, der Bund untersagt alle Leistungen «ohne medizinische Dringlichkeit». Laut Schätzungen der Branche können in der Schweiz derzeit mehrere Millionen Behandlungen nicht durchgeführt werden.