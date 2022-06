Massnahme gegen Lehrermangel – PHZH ruft Studierende zum Studienunterbruch auf In einem Brief an alle angehenden Lehrpersonen zeigt die Hochschule Studien-Alternativen auf. Ziel: Ab in die Schulhäuser. Ganz wohl ist der PHZH aber nicht dabei. Ev Manz

Mit einem Schreiben fordert die Pädagogische Hochschule die Studierenden auf, sich zu entscheiden, wie sie neben dem Studium unterrichten wollen. Foto: Silas Zindel

Auf zum Studienunterbruch! Selten war ein Appell eindringlicher als jener, den die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) vergangene Woche lanciert hat. In einem Schreiben an alle Studierenden zeigt sie ihnen auf, wie sie noch auf das kommende Schuljahr in den Lehrerberuf einsteigen und so dem Lehrermangel entgegenwirken können. Und dies, obwohl die Bildungsdirektion bereits Anfang Juni mitgeteilt hatte, dass ein Einstieg in den Lehrerberuf für PHZH-Studierende bereits während der Ausbildung möglich ist. Auch Studierende, die ihr Lehrdiplom noch nicht in den Händen hielten, seien für Schulen attraktiv, heisst es im Schreiben.