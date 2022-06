Neues im Kunstmuseum Basel – Picasso liess sich von El Greco auf vielfältige Weise inspirieren Die Ausstellung «Picasso – El Greco» zeigt, wie sehr Picasso den spanischen Renaissancemaler El Greco bewunderte und seine Bilder variierte. Christoph Heim

Alonso Sánchez Coello (früher El Greco zugeschrieben): «Die Dame mit dem Pelz» (um 1580/88). Bild: © Glasgow Museums, Stirling, Maxwell Collection

El Greco sei in ihrer Kindheit wie ein Onkel gewesen, sagte Paloma Picasso an der Pressekonferenz zur neuen Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Die 1949 geborene Tochter von Pablo Picasso (1881–1973) erzählte in einem von Museumsdirektor Josef Helfenstein moderierten Gespräch von der Allgegenwart der alten Meister in ihrer Familie. Immer wieder seien Tizian, Velasquez und vor allem El Greco Gesprächsthema gewesen. Schon 1914 hatte der Kunstkritiker Gustave Coquiot über Picasso geschrieben: «Indem er dann plötzlich El Greco entdeckt und sämtliche Wände in seinem Zimmer mit den beispiellosen Bildern dieses Meisters bedeckt, erfindet er die Blaue Periode.»