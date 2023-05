Kolumne Lomo – Pilze Der «Landbote»-Kolumnist hat Pilze geschenkt erhalten. Und gegessen. Nun fragt er sich, warum sein Magen rumpelt. Johannes Binotto

Steinpilze, Eierschwämme und Totentrompeten: Ein wirklich schönes Geschenk. Foto: PD

Ich hab getrocknete Steinpilze geschenkt bekommen. Selbst gesammelte. Ein wirklich schönes Geschenk, das auch lecker schmeckte. Und trotzdem beschleichen mich jetzt nach dem Mittagessen Zweifel. Was, wenn sich in der Sammlung auch ein Giftpilz eingeschlichen haben sollte? Wann würde ich das merken? Und wie?

Ich mach, was man niemals tun sollte, und fange mal an zu googeln, und schon beginnt mein Magen zu rumoren. Während die Magensäfte hörbar blubbern, rattert es in meinem Kopf: Ist das Magengeräusch auf das Essen zurückzuführen oder nur auf meinen Kopf? Wie unterscheide ich trennscharf zwischen Psychosomatik und Pilztoxin?

Auch nicht hilfreich finde ich die Tatsache, dass sich manche Pilzgifte erst am nächsten Tag bemerkbar machen (fatalerweise handelt es sich ausgerechnet bei diesen verzögert wirkenden um besonders gefährliche Gifte, wie ich nach meiner Internetrecherche weiss). Darum ist dann auch der Umstand nur bedingt beruhigend, dass ich bislang, während ich diese Kolumne schreibe, keine handfesten Symptome verspüre.

«Freu dich nicht zu früh», flüstert mir das Hypochonderteufelchen auf der Schulter ins Ohr, denn wer weiss, vielleicht ist ja genau das Ausbleiben von Vergiftungssymptomen in Wahrheit nur ein Hinweis darauf, dass die Symptome erst noch und dann umso schlimmer kommen werden. Oder aber die Pilze waren tatsächlich alle tipptopp, und dann hab ich mir jetzt hier ganz unnötig Sorgen gemacht. Und nicht nur das: Ich hätte dann gar noch völlig überflüssigerweise meine irregeleitete Sorge in dieser Kolumne behandelt, statt über was wirklich Lustiges zu schreiben. Wie peinlich ist das denn?

Andererseits kann mich jetzt schlicht nicht genug auf etwas anderes konzentrieren und muss deswegen eigentlich zwangsläufig genau über das schreiben, was mich jetzt grad umtreibt. So oder so beschleicht mich der Verdacht, dass ich selbst bei absoluter Symptomfreiheit (von der ich ja immer noch ausgehe) für die nächste Zeit wohl auf den Genuss selbst gesammelter Pilze verzichten werde. Irgendwie lohnt sich der ganze psychische Stress nicht. Eine halbe Stunde Spass am Speiseteller und dann 24 Stunden Nervenflattern – da stimmt für mich die Balance nicht. Seis drum. Wir lesen uns nächste Woche. Hoffentlich.

