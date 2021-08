Unfall im Kanton Wallis – Pilzsammler stirbt bei Sturz im Wald Der 78-Jährige hat sich in Liddes tödliche Verletzungen zugezogen. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall.

Auf dem Gebiet der Walliser Ortschaft Liddes hat sich der Unfall mit dem Pilzsammler ereignet. Foto: Screenshto www.liddes.ch

Ein 78-jähriger Mann aus dem Zentralwallis stürzte am Montag beim Pilze sammeln in einem Wald bei Liddes einen Abhang hinunter. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte.

Der Mann war am Montagvormittag aufgebrochen. Da er gegen Mittag nicht wie vorgesehen vom Pilze sammeln zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, suchte seine Frau nach ihm. Dabei fand sie ihren Gatten am Fusse eines Abhanges. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat eine Untersuchung eröffnet.

SDA/fal

