Gastrokolumne Angerichtet – Pints’n’Pies. Zu Gast beim Schotten Mit dem Scotsman hat die Stadt ein schottisches Pub erhalten. Signature dish: Pies. Till Hirsekorn

Live Music, Quiz-Abend, Open Mic-Session: Das Scotsman an der General-Guisan-Strasse steht für Unterhaltung und Gemütlichkeit. Foto: Doris Michel

Endlich mal wieder schottisch schlemmen! Wem käme das in den Sinn? In little Winterthur? Uns. Denn das Pub The Scotsman an der General-Guisan-Strasse wurde erst im Frühling eröffnet (und hat das Irish Pub Caledonian Inn abgelöst). Klein beziehungsweise «cosy» ist es. Aber ist es auch fein? Signature dish sind die Pies, die in Grossbritannien typischen gefüllten Küchlein. There’s nothing wrong with a good pie, ay! Die gibt es sonst in Winterthur nirgends (oder?).

Das Scotsman ist ein gemütlicher kurzer Schlauch, in dem die Bar die Hälfte einnimmt. Die Karotapeten erinnern uns daran: Scotland rules now! Die Stimmung ist friedlich. Und vor allem: die Auswahl an Bieren on tap (vom Zapfhahn) sehr ansprechend. Guinness, Hop House (Lager), Smithwicks (Red Ale), Blue Moon (White) oder Magners (Cider) zum Beispiel (je 9.30 Fr. pro Pint). Dazu kommen zig Flaschenbiere.

Wir bestellen Fish’n’Chips (23 Fr.) und drei Pies (je 16 Fr.): Steak&Ale (Rindfleisch, Kartoffeln, Rüebli, Jägerbiersauce), Chicken&Mushroom (Poulet, Pilze, Kräuter in Weissweinsauce) und Vegetable Curry. Die Küchlein – untertassengross – werden offenbar geliefert und im Ofen aufgebacken, in der «tiny kitchen» (kleinen Küche). Aber erst kommen die Fish’n’Chips. Bei den Chips sind wir uns einig: tadellos. Beim Fish: Ist er nun stellenweise wässerig oder zart? Durchschnitt. Auch bei den Pies hätten wir mehr erwartet. Sie schmecken, wie sie sind: aufgebacken. Etwas lieblos kommen sie daher, auch wenn die Füllungen würzig sind. Aber das Curry hat eine klar zu starke Kardamom-Note. Die Empfehlung Steak&Ale gewinnt.

Alles beginnt mit einem guten Pint. On tap gibt es im Scotsman eine gute Auswahl an Bieren, die man in einer gewöhnlichen Kneipe nicht findet, wie das Blue Moon (Weizen) oder Hop House 13 (Lager). Foto: Doris Michel

Fish’n’Chips: Die Chips sind fein, der Fish könnte massiger und gleichmässiger durchfrittiert sein. Foto: Doris Michel

Die Chips zum Fish sind super. Den Pies fehlt leider das gewisse Etwas. Sie sind etwas trocken, aber in Winterthur durchaus eine kulinarische Erfahrung.. Fotos: Till Hirsekorn

Open Mic: Wer will, greift zur Gitarre. Der Chef macht gleich den Anfang. Foto: Doris Michel

Nettes Publikum und am Wochenende einiges voller: The Scotsman. Foto: Till Hirsekorn

Heute ist Open-Mic-Abend! Den Auftakt macht der Barchef an der Gitarre gleich selbst. Schottische Ungezwungenheit. Also lift jer kilts? Nein, für solche Kapriolen ist es heute zu sommerlich-schwül und ruhig. Aber wir kommen wieder! Zum sonntäglichen Quizabend. Der scheint bereits Kultstatus erreicht zu haben. Am Sonntagabend bildet sich vor dem Scotsman jeweils eine angeheitert-murmelnde Menschentraube.

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.