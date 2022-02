Skiakrobat aus dem Weinland – Pirmin Werner führt Schweiz in Olympia-Final An den Olympischen Spielen trumpft Pirmin Werner aus Alten im Aerials-Teamwettkampf gross auf, trotzdem bleibt der Schweiz nur Platz 4. Weniger gut als Werner lief es dem Winterthurer Snowboardcrosser Kalle Koblet. red

Im olympischen Mixed-Teamwettkampf erreichte Pirmin Werner die zweitbeste Wertung aller Teilnehmenden. Maxim Shipenkov (Keystone)

Dass das Schweizer Aerials-Team ernsthaft um die Medaillen kämpfen würde, hatte nicht zwingend erwartet werden können, obwohl an der WM zuletzt Gold (2019) und Silber (2021) herausgeschaut hatten. Denn Carole Bouvard, die Nummer 1 der Schweizerinnen, musste für Olympia verletzt forfait geben.

Vor allem dank eines eindrücklichen ersten Sprunges von Pirmin Werner stiess das Schweizer Trio trotzdem in den Final vor, für den sich vier der sechs Equipen (mit je zwei Männern und einer Frau) qualifizieren konnten. Der Weinländer erhielt für seinen «Back Double Full-Full-Double Full», einen Sprung der höchsten Schwierigkeitsstufe mit fünf Schrauben und drei Salti, 128 Punkte und damit die zweithöchste Wert des ganzen Wettbewerbs. Entsprechend gross war Werners Freude nach der Landung.

Pirmin Werner freut sich über seinen gestandenen Dreifach-Salto mit fünf Schrauben. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Belarus und überraschend auch Weltmeister Russland, der den Weltcup-Seriensieger Maxim Burow offenbar fürs Einzel schonen wollte, schieden nach der ersten Runde aus.

Im Final der Top 4 reichte es der Schweiz dann doch nicht für die angepeilte Medaille. Werner stand auch seinen zweiten identischen Sprung, was ihm Sicherheit für den Einzelwettkampf von nächster Woche geben wird. Er erhielt aber nicht mehr die gleiche hohe Punktzahl. Auch Noé Roth und die junge Ersatzspringerin Alexandra Bär mussten Abzüge hinnehmen. Am Ende fehlten auf die drittklassierten Kanadier rund 15 Punkte. Gold gewannen die USA vor dem favorisierten China.

Koblet scheitert im Achtelfinal

Der Winterthurer Snowboardcrosser Kalle Koblet scheiterte an seinen zweiten Olympischen Spielen im Achtelfinal. Nach einem schwachen Start drehte er auf, überholte aus dem Windschatten zwei Gegner und lag kurzzeitig auf Platz 2, was ihm für den Vorstoss in die Viertelfinals gereicht hätte. Weil ihm anschliessend jedoch eine Kurve nicht wunschgemäss gelang, verlor er wieder eine Position und kam als Dritter ins Ziel. «Ich dachte, es liegt etwas drin», meinte er enttäuscht.

Der Winterthurer Kalle Koblet musste sich im Snowboardcross mit dem 23. Platz begnügen. Clive Rose (Getty Images)

Vor vier Jahren in Südkorea hatte sich Koblet für die Viertelfinals qualifiziert und war auf Platz 18 gefahren. Diesmal gabs den 23. Rang. Am Samstag folgt der Mixed-Teamwettkampf.

Olympiagold holte sich Alessandro Hämmerle, der sich im Fotofinish gegen den Kanadier Eliot Grondin durchsetzte. Der in Frauenfeld geborene Österreicher wuchs in der Schweiz auf, ehe die Familie nach Vorarlberg zog, als er acht Jahre alt war.

Im Achtelfinal hatte sich Kalle Koblet (rechts) nahe an die Top 2 herangearbeitet; am Ende wurde er Laufdritter und schied aus. Maxim Shipenkov (Keystone)

