Skiakrobat aus Alten – Pirmin Werner springt zu zweitem Weltcupsieg Die Weltcup-Saison im Aerials hätte für die Schweizer nicht besser beginnen können. Der Weinländer Pirmin Werner siegt in Finnland vor Teamkollege Noé Roth. Urs Stanger

Pirmin Werner und Noé Roth freuen sich über den ersten Schweizer Weltcup-Doppelsieg im Aerials. Foto: AFP Photo

Seit vier Jahren gehören die Schweizer Freestyler im Aerials zur Weltspitze. Auch in der ersten Saison nach den Olympischen Spielen 2022 sind sie bereit für grosse Sprünge. In Ruka (Finnland) schafften Pirmin Werner und Noé Roth den ersten Schweizer Weltcup-Doppelsieg in diesem Spektakel über die Schanze.

Werner, der 22-jährige Skiakrobat aus Alten, feierte damit seinen zweiten Weltcupsieg; im März 2021 hatte er in Almaty zum ersten Mal triumphiert. Anfang Jahr hatte er an den Olympischen Spielen in China mit seinen 4. Plätzen im Einzel und im Team überzeugt.

Werner und der ein Jahr jüngere Roth setzten sich mit ihren hohen Punktzahlen deutlich gegen die übrigen Konkurrenten durch. Die starken Kanadier, US-Amerikaner und Ukrainer waren in Finnland am Start. Dagegen fehlten Springer aus China, Russland und Weissrussland, die ebenfalls zur Weltspitze zählen.

Weltcup in St. Moritz

Der Aerials-Weltcup findet erst im Januar in Kanada seine Fortsetzung. Zum ersten Mal seit 15 Jahren wird in dieser Saison wieder ein Weltcupspringen in der Schweiz ausgetragen: am 5. März 2023 in St. Moritz. Es ist dies der erste Wettkampf nach der WM in Georgien.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.