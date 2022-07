Genderneutrale WCs an Schulen – Pissoirs werden nur halb abgeschafft In den Stadtzürcher Schulen soll es geschlechtsneutrale WCs ohne Pissoirs geben. Das sei keine erzieherische Massnahme, versichert die Stadtverwaltung. Daniel Schneebeli

Während der Corona-Krise wurde in Pissoirs die Hälfte der Schüsseln gesperrt. In neuen Zürcher Schulen werden Pissoirs viel sparsamer eingebaut. Foto: Raphael Moser

Der Artikel in dieser Zeitung über genderneutrale WCs, in denen es keine Pissoirs mehr gibt, hat am Montag heftige Reaktionen ausgelöst: «Beim Versuch, 0,1 Prozent der Bevölkerung zu genügen, stösst man 50 Prozent der Bevölkerung vor den Kopf und schafft die Pissoirs ab», ärgert sich ein Leser. Ein anderer fragt: «Was ist frauenfeindlich an Pissoirs?»