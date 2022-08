Abtreibungsgegner in Winterthur – Piusbrüder beteten gegen Abtreibung Am Samstag demonstrierten in Winterthur christliche Fundamentalisten gegen Abtreibungen. Anders als vor zwei Jahren blieben die Lebensschützer praktisch ungestört. Delia Bachmann

Die Gruppe «Ja zum Kind» demonstrierte am Samstag am Graben. Es war nicht ihr erster Besuch in Winterthur. Foto: Delia Bachmann

Am Samstag demonstrierte in Winterthur die Gruppe «Ja zum Kind» gegen Abtreibungen. Rund 40 Personen versammelten sich am Nachmittag beim Graben. Dazu gehörten drei Priester der erzkatholischen Piusbruderschaft in schwarzen Soutanen. Pater Lukas Weber, Mitglied der Piusbruderschaft, verurteilte Abtreibungen in seiner Rede als «Frevel» und «Verbrechen» und prangerte den Feminismus an. Ein anderer trug in sonorem Singsang das Gebet «Gegrüsset seist du, Maria» vor. Auch auf Lateinisch wurde gebetet.