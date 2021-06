Grosses Bauprojekt in Winterthur – Pläne fürs «Gartendorf» in der Stadt sind auf Kurs Die Wohnsiedlung «Grabenacker» in Oberwinterthur soll saniert, aus- und umgebaut werden. Dem Stadtrat gefallen die Pläne für das Quartier mit Dorfcharakter. Doch es gibt auch Vorbehalte. Till Hirsekorn

Eine Siedlung mit Dorfcharakter: Das Grabenackerquartier in Oberwinterthur. Foto: PD

Das Quartier Grabenacker in Oberwinterthur hat einen ureigenen Charakter: Eine sanfte Anhöhe entlang staffeln sich zweistöckige Reihenhaus-Riegel mit Giebeldächern. Kleine Vorgärten strukturieren das grüne «Grabi», das in der unmittelbaren Nachkriegszeit als «geschlossenes Dorf» in der Stadt geplant worden war. Damals herrschte akute Wohnungsnot.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

In den nächsten Jahren wird das Familienquartier mit seinen 141 Wohneinheiten und fast 500 Bewohnerinnen und Bewohnern grossflächig saniert und teilweise um- und neu gebaut. Bauherrin ist die Heimstätten-Genossenschaft Winterthur (HGW). Das Grossprojekt hat nun die nächste Hürde genommen. Der Stadtrat hat den privaten Gestaltungsplan gutgeheissen.

So ist es geplant: Erst wird saniert und ab 2025 im östlichen Teil auch neu gebaut. Quelle: PD

Gebaut wird in sechs Etappen ab 2024 bis 2028. 87 Reihenhäuser werden lediglich saniert. Doch die Zeilen an der östlichen Linie, parallel zur Stadlerstrasse, kommen weg. Dort wird dichter und höher gebaut. Mindestens 70 Wohnungen kommen neu dazu.

Wie grün bleibt das Quartier?

Auch der Aussenraum wird neu gestaltet. Zu den Plänen, welche die HGW in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege skizziert hat, gibt es Vorbehalte. Für eine Onlinepetition, die eine «naturschonende Renovierung» des Grabis fordert, sind fast 750 Unterschriften zusammengekommen. Das Quartier müsse vernetzte Lebensräume für Igel, Vögel und Eidechsen bieten. Auch eine Einwendung zum Gestaltungsplan, der letzten Herbst öffentlich auflag, legte den Finger darauf, wird allerdings «nicht berücksichtigt», wie es im Bericht dazu heisst. Zum einen aus formellen Gründen, aber auch, weil es der grundsätzlichen Idee widerspricht, dass das Quartier wieder luftiger, durchlässiger und damit ursprünglicher wird, wie Ende der 1940er konzipiert. Darauf lege die kantonale Denkmalpflege grossen Wert, sagt HGW-Geschäftsführer Martin Schmidli. «Wir werden versuchen, Biodiversität und Denkmalschutz in Einklang zu bringen.» Beispielsweise pflanze man mehr Bäume und ausschliesslich einheimische Sträucher.

Doch eine gewisse Diskrepanz zwischen Denkmalschutz und neuen Standards, so Schmidli, die bleibe. Auch beim Thema Energie. Auf den Neubauten beispielsweise dürfen Solaranlagen installiert werden, auf bestehenden nicht.

Kein «autofreies Quartier»

Insgesamt gingen 14 Einwendungen von vier verschiedenen Parteien ein. Auch Parkplätze sind ein Thema. Gefordert wurde, gar unter die minimal zugelassene Anzahl zu gehen. Auch hier gab es eine abschlägige Antwort. Nur noch Besucher und Gewerbe parkieren künftig oberirdisch, Anwohner in der Tiefgarage. Damit verschwinden 90 Prozent der sichtbaren Parkplätze und viel Quartierverkehr. «Aber es ist keine autofreie Siedlung geplant, und dabei bleibt es auch», sagt Schmidli.

Grundsätzlich seien Einwendungen aber wertvoll und für die Bauherrin immer ein Grund, die eigenen Ideen nochmals zu hinterfragen und daran zu feilen, auf dem Papier, aber auch in der Praxis: Im Oktober wird daher an der Grabenackerstrasse 135 die erste Liegenschaft «testsaniert». Davon verspreche man sich wichtige Erkenntnisse, auch für die Gestaltung des Aussenbereichs, der – so scheint es – derzeit am meisten zu reden gibt. Widerstand aus dem Grabenacker ist laut dem Quartierverein aber nicht zu erwarten – sommerliche Idylle im Gartendorf.

Aussenraum wie 1950?

Onlinepetitionärin Brigitte Meissner hingegen bleibt entschlossen. In den nächsten Wochen will sie dem Stadtrat die Unterschriften überreichen: «Dass unmoderne Ideen einer unflexiblen Denkmalpflege für den Aussenraum mehr Gewicht bekommen als der Erhalt und die Förderung von Natur und Tierwelt, finde ich falsch.»

Ohnehin hat das Mega-Bauprojekt noch ein paar Hürden zu nehmen. Erst muss der Grosse Gemeinderat dem privaten Gestaltungsplan zustimmen. Verstreicht dann die 60-tägige Rekursfrist, dürfte der Regierungsrat den Plan genehmigen. Gehen danach keine Rekurse ein, dann setzt der Stadtrat den Gestaltungsplan in Kraft, und 2023 wäre Spatenstich im Grabenacker.

Fehler gefunden?Jetzt melden.