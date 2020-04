Filmfestival in Winterthur – Planen wie im falschen Film Seit Ende Februar finden weltweit keine Filmfestivals im üblichen Rahmen statt. Auch die Organisatoren der Winterthurer Kurzfilmtage spüren die Auswirkungen der Corona-Krise, hoffen aber, dass das Festival stattfindet. Irene Genhart

Ob die Kurzfilmtage 2020 stattfinden, ist weiterhin unklar. Fotos: Marc Dahinden

Im April 2019 besuchten John Canciani und Stefan Dobler vom 5. bis 13. die Visions du Réel von Nyon. Canciani, der künstlerische Leiter der Kurzfilmtage, feierte mit seiner Familie danach Ostern und reiste nach Portugal, wo er am IndieLisboa in der Jury sass. Dobler, damals in seinem ersten Jahr als kaufmännischer Leiter der Kurzfilmtage, leitete die GV, wurde aufgenommen in den Vorstand der «Conférence des festivals» (Verein der wichtigsten Schweizer Filmfestivals) und führte erste Gespräche mit Partnern.