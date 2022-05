Mehr Chicken aus Kemptthal – Planted baut aus und verdoppelt die Produktionsmenge Der Fleischersatz-Hersteller hat im «Valley» eine zweite Produktionslinie in Betrieb genommen und plant weitere Investitionen. Heinz Zürcher

Aus verschiedenen Proteinquellen stellt Planted in Kemptthal Fleischersatzprodukte her. Foto: PD

Das Schweizer Foodtech-Start-up Planted wächst rasant. 2019 in einem Labor der ETH gegründet, hat es 2020 im Kemptthaler «Valley» den neuen Produktionsstandort bezogen. Zwei Jahre später reicht die maschinelle Kapazität für Planted-Chicken, -Schnitzel oder -Kebab schon nicht mehr. Um das Stundenvolumen von 500 Kilogramm auf eine Tonne zu erhöhen, hat Planted in den letzten Wochen im bestehenden Werk eine zweite Produktionslinie in Betrieb genommen. Damit erreiche sie mehr Leistung und Effizienz beim Veredeln und Verpacken der Lebensmittel, schreibt die Firma in einer Mitteilung.