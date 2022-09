Fleischersatz aus Kemptthal – Planted gewinnt den Nachhaltigkeitspreis der Schweizer Wirtschaft Der «Green Business Award» geht ins Kemptthaler «Valley»: Das Foodtechunternehmen Planted überzeugte die Jury mit seinen Fleischalternativen. Almut Berger

So sehen Sieger aus: Die Planted-Gründer Pascal Bieri, Eric Stirnemann, Christoph Jenny und Lukas Böni (von links nach rechts). Foto: PD



Das Foodtechunternehmen Planted hat den mit 25’000 Franken dotierten «Green Business Award» gewonnen. Das Start-up mit Sitz in Kemptthal stellt Fleischalternativen aus pflanzlichen Proteinen her und wurde am Freitagnachmittag im Rahmen des «Swiss Sustainability Forum» in Bern mit dem Nachhaltigkeitspreis der Schweizer Wirtschaft ausgezeichnet. Der «Green Business Award» würdigt seit 2019 Unternehmen, die ökologische Innovationen mit unternehmerischem Erfolg verbinden. Planted konnte sich gegen 38 Mitbewerbende durchsetzen.