Kemptthal – Planted muss drei Tonnen veganes Huhn loswerden Wegen eines Produktionsfehlers bleibt die Kemptthaler Firma Planted auf drei Tonnen Fleischersatz sitzen. Diese versucht sie nun über eine Anti-Food-Waste-App zu verscherbeln. Muriel Blum

Über die App «Too Good To Go» werden 2-Kilogramm-Packungen Planted Chicken zu einem Preis von knapp 12 Franken statt 77 Franken verkauft. Foto: Markus Brupbacher

Durch einen misslungenen Materialtest und ein Durcheinander in der Produktionsreihenfolge entstanden bei der Firma Planted drei Tonnen weisslich verfärbte Vegi-Hühnchen. Die Lebensmittelsicherheit der Fleischersatzprodukte sei zwar einwandfrei, doch durch den «Schönheitsfehler» könnten sie nicht mehr kommerziell verkauft werden, so der Hersteller. Damit die Hühnchen also nicht in der Tonne landen, organisiert Planted gemeinsam mit der Anti-Food-Waste-App «Too Good To Go» eine Rettungsaktion.

11.90 Franken statt 77 Franken kosten zwei Kilogramm Ersatzfleisch der Sorten Planted Kebab, Planted Pulled und Planted Chicken. Vom 4. bis zum 12. Mai können die Pakete auf «Too Good To Go» reserviert und am 13. Mai schliesslich auf dem Fabrikgelände in Kemptthal abgeholt werden.

Bereits im Herbst 2021 startete die Kemptthaler Firma Planted eine ähnliche Aktion zur Rettung von Lebensmitteln. Damals wurden drei Tonnen überschüssiges Planted Chicken Sesam über dieselbe App verkauft. Sie waren eigentlich für Kantinen und Gastronomiebetriebe bestimmt, deren Bedarf durch Corona-bedingte Schliessungen und die Homeoffice-Pflicht plötzlich unerwartet geringer war.

Fehler gefunden?Jetzt melden.