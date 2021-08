Weltrekordversuch im Kempttal – Planted will mit 120 Meter langem Schnitzel ins Guinness-Rekordbuch Mit Verspätung und dem grössten Schnitzel der Welt feiert der Fleischersatz-Produzent seine Ankunft im «Valley». Heinz Zürcher

Die Planted Foods AG ist vor einem Jahr ins Kemptthaler «Valley» gezogen. Foto: Madeleine Schoder

Am Freitag feiert die Planted Foods AG offiziell ihren Umzug ins Kemptthaler «Valley». Die Firma ist schon vor einem Jahr ins ehemalige Maggi-Areal gezogen, hat dort eine grössere Produktionshalle bezogen, Büros eingerichtet und das «Planted Bistro by Hiltl» eröffnet. «Corona-bedingt haben wir die Opening Days immer wieder verschieben müssen», sagt Mediensprecherin Michelle Betschart. Gefeiert wird der Tag der offenen Tür nun am Freitag und Samstag mit geladenen Gästen, Familien und Freunden – und am Freitag mit einem Guinness-Weltrekordversuch, den auch angemeldete Interessierte mitverfolgen können.