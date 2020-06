Schwimmbadsaison geht los – Plantschen, Schwitzen und Schwimmen in Kleingruppen Die Freibäder und Saunas öffnen in den nächsten Tagen. Auch das Hallenbad Geiselweid ist wieder offen, es gelten jedoch eingeschränkte Öffnungszeiten. Gregory von Ballmoos

Noch ist das Bad gesperrt, am Samstag dürfen die Freibäder unter Auflagen öffnen. Foto: LAB

Die Saison geht doch noch los, für die Hartgesottenen jedenfalls: Die Schwimmbäder eröffnen am Samstag die Saison. Das teilt die Stadt Winterthur am Freitag mit. Es gibt jedoch einige Auflagen. Gebadet wird dann aber kaum, die Wetteraussichten machen den Schwimmbädern wohl einen Strich durch die Rechnung.

So gibt es eine Zugangsbeschränkung, die von der Grösse der Anlage abhängt. Ins Hallenbad Geiselweid dürfen maximal 135 Personen, in den Freibädern sind es deutlich mehr. Im kleinsten Schwimmbad, dem «Wolfi», sind es 800. In Töss, dem grössten Schwimmbad, sind es bis zu 1800 Personen.

Grösser sind die Einschränkungen bei den Öffnungszeiten des Hallenbads Geiselweid. Das Geisi öffnet am Samstag für die Bevölkerung erst um 13 Uhr, dafür schliesst es am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag bereits um 17 Uhr. So könne man die Aquafitnesslektionen, die Kurse der Schwimmschule sowie die Vereinstrainings durchführen, heisst es in der Mitteilung der Stadt.

Auch die Saunas öffnen

Auch die finnischen Schwitzkammern in den Freibädern Wolfensberg, Wülflingen und Töss öffnen wieder. Im «Wolfi» und dem Schwimmbad Wolfensberg kann ab dem 6. Juni wieder geschwitzt werden. Die Saunas im Freibad Töss öffnen dann am 15. Juni.

Während es im Schwimmbad nur grosszügige Eintrittsbeschränkungen gibt, sind sie bei den Saunas deutlich strikter. Maximal drei bis sechs Personen dürfen sich gleichzeitig in der Schwitzkammer aufhalten, schreibt die Stadt.