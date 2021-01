Kolumne Lomo – Platzverhältnisse Mit breitbeinigem Sitzen markieren männliche Zugreisende ihren Revieranspruch. Doch wie funktioniert Mackertum in halb leeren Zügen? Johannes Binotto

«Manspreading» ist auch in der Romandie ein Begriff, wie man an diesem sommerlichen Beispielbild aus Lausanne sieht. Foto: PD

Seit letztem Sommer bin ich, wie so viele, nur noch selten Zug gefahren. Mein Unterricht an der Uni wurde schon bald auf online umgestellt, und einfach nur zum Plausch und Aerosol-Austausch in der Schweiz herumfahren, scheint mir in der aktuellen Situation einigermassen unnötig und zudem unsolidarisch gegenüber all jenen, die nach wie vor pendeln und froh sind, das nicht in vollen Zügen tun zu müssen.

Was aber – so hab ich mich plötzlich gefragt – machen denn nun all jene, die vor Corona im Zugabteil jeweils so demonstrativ viel Platz beansprucht haben? Ich rede natürlich von jenen ausschliesslich männlichen Verkehrteilsnehmern, die sich zu Stosszeiten möglichst breitbeinig hindrapierten, damit auch auf den Sitzen neben und gegenüber von ihnen niemand mehr hinsitzen konnte. Fast tun sie mir leid, denn solch raumnehmendes Auftreten macht natürlich nur dann richtig Spass, wenn die Platzverhältnisse begrenzt sind. Wenn hingegen ohnehin alle Leute Abstand nehmen, dann verliert das arrogante Blockieren vom Nebensitz seinen subversiven Verärgerungsfaktor und erweist sich schlicht als überflüssig.

Wussten Sie übrigens, dass man das breitbeinige Platzbesetzen auf Englisch «Manspreading» nennt? Es ist schon eine hübsche Ironie, dass ausgerechnet die Angst vor Superspreading nun dem Manspreading ein Ende machen soll. Doch leider bin ich gar nicht so sicher, ob die beiden Begriffe sich wirklich gegenseitig ausschliessen. Viel wahrscheinlicher scheint mir, dass dieselben Typen, die es einst eine Zumutung fanden, dass noch andere Menschen Anrecht auf einen Zugsitz haben, es jetzt auch eine Zumutung finden, dass ihnen ein Virologe – oder noch schlimmer: eine Virologin – erklärt, wie exponentielle Ansteckung funktioniert.

Die Machos, die früher ihre Beine auf die andern Sitze baumeln liessen, sind möglicherweise dieselben, die ihre Nase über die Maske baumeln lassen müssen. Ich bin ja kein Psychoanalytiker, aber irgendwie scheint es doch etwas auf sich zu haben mit diesem Drang, die eigenen Körperteile zwecks Reviermarkierung möglichst offensiv in den öffentlichen Raum hinauszustrecken. Ob die SBB deswegen ausgerechnet dieser Tage ihre Züge in verkürzter Formation führen? Damit die Super-Manspreader sich wieder etwas beengter und damit wieder mehr zu Hause fühlen?