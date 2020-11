Radikalisierung in Winterthur – «Plötzlich knieten sie nieder und beteten auf dem Parkplatz» Einer Gruppe junger radikalisierter Muslime traf sich offenbar in einem Übungsraum im House of Sounds in Töss. Darunter auch die beiden Männer, die nach dem Attentat in Wien in Winterthur verhaftet worden sind. Till Hirsekorn

Das House of Sounds an der Zürcherstrasse umfasst Ateliers, Gewerbe- und Musikräume. Archivfoto: Marc Dahinden Foto: LAB

Letzte Woche ist Winterthur als Zentrum einer international vernetzten Salafistenszene erneut in die Schlagzeilen geraten. Knapp einen Tag nach dem Terroranschlag in Wien mit 4 Toten und 23 Verletzten hatte eine Sondereinheit der Kantonspolizei am Dienstag in Winterthur – wohl im Grüzefeldquartier – zwei junge Salafisten verhaftet, Bekim K. (18) und Simon F. (24) (Namen geändert). Wie die Sonntagszeitungen berichteten, sollen die beiden Verhafteten den Attentäter wenige Monate vor dem Anschlag in Wien besucht haben und sogar in dessen Wohnung gewesen sein. Ob ein Zusammenhang mit dem Terrorakt besteht, bleibt aber unklar.