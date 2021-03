Überraschung bei Wildtier-Zählung – Plötzlich leben in der Schweiz 12 neue Tierarten Die bisher grösste nationale Erhebung wild lebender Säugetiere weist 99 Arten nach. Und eine hundertste könnte bald zu uns kommen. Welche Arten neu bei uns sind. Barbara Reye

Die Kleinfleck-Ginsterkatze wurde 2019 im Kanton Genf entdeckt. Alamy Stock Photo

Es war ein Mammutprojekt. «Rund sieben Jahre haben wir daran gearbeitet, die Vielfalt der Säugetiere in der Schweiz und in Liechtenstein zu erfassen», sagt Roland Graf von der ZHAW in Wädenswil, Mitherausgeber des Säugetieratlas. Im Vergleich zu 1995 hat es eine deutliche Zunahme der Verbreitung von Luchs, Wolf, Wildkatze, Biber und Rothirsch gegeben. Die Grösseren hätten wieder ihren Platz bei uns gefunden, erklärt Graf an der virtuellen Medienkonferenz der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT).

Viele kleine und mittelgrosse Säugetierarten sind indes unter starkem Druck, sodass für diese Arten dringender Handlungsbedarf beim Schutz und Management besteht. Beispielsweise sind in der Schweiz über die Hälfte der hier lebenden Fledermäuse auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Neu entdeckt wurde dagegen vor ein paar Jahren das kleinste Säugetier der Welt, die 4,5 Zentimeter winzige Etrusker-Spitzmaus, und zwar 2011 in einem aufgegebenen Weinberg in Vacallo an der Grenze zu Italien. Seit einem Jahrhundert vermutet man bereits, dass sie im Tessin irgendwo vorkommen müsste.