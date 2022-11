EHCW schlägt Thurgau erneut – Plötzlich sind sie Derby-Spezialisten Der EHC Winterthur ist nach zwei Niederlagen auf die Erfolgsstrasse zurückgekehrt. Er bezwang den HC Thurgau 4:3 nach Verlängerung und gewann auch das zweite Ostschweizer Derby dieser Saison. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Foto)

EHCW-Kanadier Matt Wilkins jubelt nach seinem achten Saisontor zum 1:1. Foto: Madeleine Schoder

Es dauerte nicht lange, bis in der Overtime die Entscheidung fiel: Schon nach 30 Sekunden konnten die Winterthurer Matt Wilkins und Anthony Staiger gegen nur einen Thurgauer Verteidiger ziehen. Wilkins scheiterte, doch Staiger traf im zweiten Anlauf zum 4:3. Es war erst das zweite Mal in 17 Spielen, dass der EHCW in eine Verlängerung ging. Gegen Visp verlor er, diesmal klappte es mit dem Zusatzpunkt.