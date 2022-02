Kreisläufer von Pfadi – Plötzlich stand er ohne Vertrag und Wohnung da Rémi Leventoux hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Diesen Dienstag trifft der Franzose in Winterthur in der European League auf Fenix Toulouse, seinen früheren Club. Urs Stanger

Mit sechs Toren aus sieben Versuchen war Rémi Leventoux vor einer Woche im Europacup in Plock Pfadis erfolgreichster Werfer. Foto: PD EHF

Dass Handballer aus Frankreich den Weg in die Deutschschweiz finden, geschieht eher selten. Was Pfadi angeht, war Michelin Celestin, ein Linkshänder aus Toulouse, 2015 die Ausnahme. Sein Transfer geriet zum Flop; mitten in der Saison musste er, weil vieles nicht stimmte, Winterthur verlassen.