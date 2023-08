Die zehn Probleme von Xi Jinping – Plötzlich steht China vor dem Absturz Chinas Statistikbehörden sind angehalten, positive Wirtschaftsdaten zu liefern. Doch das wird immer schwieriger. Eine Analyse zeigt zehn Gründe, die dafür sprechen, dass Pekings Blütezeit bereits vorbei ist. Frank Stocker

Grundlegende Strukturreformen könnten die Allmacht der Kommunistischen Partei infrage stellen: Ein Wolkenkratzer in der Wirtschaftsmetropole Shanghai mit dem Logo der Partei anlässlich ihres 100-Jahr-Jubiläums im Sommer 2021. Foto: Greg Baker (AFP)

Vor wenigen Tagen haben die chinesischen Behörden den Ökonomen im Land ein Redeverbot erteilt. Sie haben untersagt, über negative Fakten wie Deflation, Jugendarbeitslosigkeit oder Kapitalflucht zu sprechen. Stattdessen sollen sie die wirtschaftliche Lage positiv darstellen, um die Stimmung in der Bevölkerung zu heben.

Das Statistikamt ging gleich mit «gutem» Beispiel voran. «Deflation existiert in China nicht und wird niemals existieren», verlautbarte es. Das Gegenteil ist der Fall. Und es gibt weitere Probleme. Wir sagen, welche.

Immobilienblase

In China gab es in den vergangenen Jahren einen grossen Bauboom, der nun jedoch in einem Debakel endet. Mehrere Immobilienentwickler können aktuell ihre Schulden nicht mehr bedienen. Im ganzen Land gibt es Geisterstädte mit unverkäuflichen Wohnungen, überall stehen halb fertige Autobahnen oder Brücken.

Millionen Chinesen haben mangels Alternativen ihr Geld in Immobilien angelegt. Jetzt droht ihnen der Wertverfall. Der Bausektor ist nach Schätzungen zudem für bis zu 30 Prozent der Wirtschaftsleistung verantwortlich. Eine Immobilienkrise könnte deshalb Auslöser für eine schwere und lange Wirtschaftskrise sein.

Schuldenberg

Der Bauboom wurde auf staatlicher Seite meist auf Pump finanziert. Und das rächt sich jetzt. Tommy Wu, Analyst bei der Commerzbank, schätzt die Gesamtverschuldung ausserhalb des Finanzsektors auf 300 Prozent der Wirtschaftsleistung. In den USA liegt die Quote bei 250 Prozent.

Der grösste Teil der Schulden in China entfällt dabei auf den Unternehmenssektor. «Auch wenn Zentralregierung und Notenbank hier zur Not eingreifen und damit eine Finanzkrise verhindern würden, werden die Finanzprobleme der lokalen Gebietskörperschaften im Zusammenspiel mit dem Einbruch im Immobiliensektor das Wachstum in China spürbar bremsen», so Wu.

Deflation

Am Dienstag hatte das chinesische Statistikamt mitgeteilt, dass die Inflationsrate zuletzt auf minus 0,3 Prozent gesunken sei. Die Preise steigen also nicht etwa wie im Rest der Welt, sondern sie sinken. Auch werden die Schulden mehr wert.

Demografie

Zuletzt brachten Chinas Frauen im gebärfähigen Alter statistisch gesehen gerade mal 1 bis 1,1 Kinder zur Welt – weltweiter Negativrekord und zu wenig, um die Einwohnerzahl konstant zu halten. Bis 2065 dürfte sie UNO-Prognosen zufolge um fast 300 Millionen zurückgehen. Noch dramatischer ist die Entwicklung bei der Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter. Sie wird bis 2065 von knapp einer Milliarde auf 600 Millionen schrumpfen. Und Zuwanderung nach China gibt es praktisch nicht.

US-Sanktionen

Die Biden-Regierung will China vom Zugang zu den Technologien der Zukunft abschneiden. US-Kapitalgebern soll deshalb verboten werden, in die Branchen Halbleiter, künstliche Intelligenz und Quantencomputing in China zu investieren. Gerade beim Thema künstliche Intelligenz macht sich das schon bemerkbar. Das Land scheine hier den Anschluss zu verlieren, sagt Brice Prunas, Manager des Fonds Oddo BHF Artificial Intelligence.

Investorenflucht

Im ersten Quartal 2022 investierten Geldgeber noch rund 100 Milliarden Dollar in China, doch seither stürzen die Zahlen ab. Im vergangenen Quartal waren es gerade noch 4,9 Milliarden. Einer der Auslöser war der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Seither ist die Furcht gewachsen, dass China demnächst Taiwan überfallen könnte. Im Land fehlt mit den Investitionen ein langjähriger Motor des Aufschwungs.

Notenbank

Die Notenbank in China ist nicht unabhängig, sie untersteht komplett dem Kommando des Regimes. Wohin es führen kann, wenn Notenbanken auf Befehl der Regierung handeln, hat sich in der Geschichte immer wieder eindrücklich gezeigt. In China besteht insbesondere die Gefahr, dass die Notenbank mitwirkt, wenn die Regierung versuchen sollte, Probleme kurzfristig durch einzelne Massnahmen zu übertünchen, auf Kosten der langfristigen Stabilität.

Regierung

Überhaupt zeigen sich jetzt in der Krisenzeit die Nachteile eines autoritären Regimes, zumal dieses inzwischen komplett auf Präsident Xi Jinping ausgerichtet ist. Dessen Entscheidungen sind völlig unkalkulierbar. So schnell wie Entwicklungen gefördert werden, so schnell fallen sie bei der Regierung wieder in Ungnade.

Vertrauensschwund

Dieses Hin und Her in der chinesischen Politik verunsichert Unternehmen, Investoren und Konsumenten. Vor allem aber schwindet das Vertrauen. Alle müssen ständig damit rechnen, dass die Partei morgen ihren Besitz beschlagnahmt oder sie ins Gefängnis steckt. Es gibt keinen Rechtsstaat, der das Individuum vor Übergriffen des Staates schützen würde. Chinesen, die es können, versuchen deshalb oft, eine Existenz im Ausland aufzubauen. Das kann Peking nur mit Verboten und rigiden Kontrollen verhindern. Aber in so einem Klima können keine Ideen zur Überwindung der Krise reifen.

Arbeitslosigkeit

Sichtbarer Ausdruck der Entfremdung zwischen Staat und Volk ist die Reaktion der Führung auf die sich ausbreitende Arbeitslosigkeit unter den jungen Chinesen. Die Jugendarbeitslosigkeit wird auf etwa zwanzig Prozent geschätzt, zehn Millionen Uniabsolventen sollen ohne Job sein. Der unausgesprochene Vertrag zwischen der Kommunistischen Partei und dem Volk lautet, dass die Partei für Wohlstand sorgt und die Menschen dafür auf ihre demokratischen Rechte verzichten. Dieser Vertrag wird gebrochen.

Die Option, die derzeit diskutiert wird, ist ein umfangreiches Konjunkturprogramm. Doch die Möglichkeiten der Regierung sind hier begrenzt. Denn grundlegende Strukturreformen könnten die Kommunistische Partei und Präsident Xi in ihrem Allmachtsanspruch infrage stellen. Viel wahrscheinlicher ist da eine jahrelange wirtschaftliche Malaise im Reich der Mitte.

In Kooperation mit der «Welt», Teil der Leading European Newspaper Alliance.

Fehler gefunden?Jetzt melden.