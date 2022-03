Sorgen im Kanton Zürich wachsen – Plötzlich wollen alle wissen, wo sie Schutz finden Wegen des Kriegs in der Ukraine möchten viele Menschen wissen, wohin sie sich im Ernstfall begeben sollen. Der Zivilschutz wird mit Anfragen überrannt. Dorothea Uckelmann

Viele der in Häusern eingerichteten Schutzräume werden seit Jahren als Kellerräume genutzt. Foto: Dorothea Uckelmann

Die Eskalation in der Ukraine schürt auch Angst unter der hiesigen Bevölkerung. Da kommen so manchem Schweizer wieder die Schutzräume in den Sinn, in denen jedem Einwohner ein Platz sicher ist. Doch viele werden längst nicht mehr als solche frei gehalten, sondern wurden zu Kellerabteilen umfunktioniert. Manche Häuser besitzen nicht einmal eigene Schutzräume, und nur die wenigsten Personen wissen, wo sie sich im Ernstfall hinbegeben sollen.