Podcast zum Schweizer Fussball – Schmetterlinge in Basel, Königsklasse in Bern und Bedauern in Zürich Hat der FCB mit Renato Veiga einen neuen Helden? Passt der Fussball von YB-Trainer Raphael Wicky perfekt zur Champions League? Fehlt dem FCZ die Breite im Kader? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Begeisterung über einen Basler aus Zürich. Viel Verständnis aus Basel für die Young Boys. Es herrscht eine überraschend grossmütige Atmosphäre in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts. Vielleicht liegt es daran, dass wir unsere 200. Ausgabe aufnehmen durften. Vielleicht aber geht es Thomas Schifferle schlicht so wie rund 25’000 Menschen im St.-Jakob-Park am Sonntag (die anwesenden Zürcherinnen und Zürcher nehmen wir da mal aus): Er ist ein klein wenig schockverliebt in Renato Veiga, den neuen Mann im Mittelfeld des FC Basel.

So hören Sie unseren Podcast Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.



«Ich weiss nicht, wann ich das letzte Mal das Debüt eines so jungen Spielers mit einer derartigen Präsenz und Ausstrahlung gesehen habe», sagt Schifferle über den 20-Jährigen, der beim 2:2 gegen den FC Zürich zum ersten Mal in Rotblau aufgelaufen ist. Da sieht der sonst so gestrenge Schifferle auch darüber hinweg, dass Veiga wegen eines Tritts gegen Daniel Afriyie eigentlich vom Platz gestellt gehört. Und er stellt sogleich die Frage: «Wenn der dieses Niveau hält – wo spielt er dann in einem Jahr?»

Während Basel durch die Transferoffensive in den letzten Tagen ordentlich an PS gewonnen hat, sieht es beim FC Zürich etwas anders aus. Die ersten elf Spieler spielen einen sehr effizienten, erfolgreichen Fussball. Aber sobald es um Einwechslungen geht, sinkt das Niveau.

Trainer Bo Henriksen fand nach der Partie zwar, er habe eine «Gruppe an guten Menschen». Aber der Blick auf die Wechsel in dieser Saison sagt doch viel darüber aus, wie gross sein Vertrauen in jene Menschen ist, die auf der Bank sitzen. In den ersten sechs Runden hat der FCZ nur 20 Wechsel durchgeführt. Möglich wären 30 gewesen. Kein anderer Trainer lässt seine Ersatzspieler so selten auflaufen wie Henriksen.

Ausserdem reden wir darüber, ob Raphael Wicky genau jenen Fussball spielen lässt, der in der Champions League Erfolg verspricht. Wir leiden mit GC-Trainer Bruno Berner mit, der nach der Niederlage bei Stade Lausanne-Ouchy arg mitgenommen wirkte. Wir fragen uns, ob Patrick Rahmen den FC Winterthur nicht nur offensiv, sondern auch defensiv in die Spur bringt. Und wir überlegen uns, was Nationaltrainer Murat Yakin meint, wenn er hofft, dass Breel Embolo privat «mehr zur Ruhe» kommt.

Wann welches Thema besprochen wird.

02:57 Servette - Young Boys

21:24 FC Basel - FC Zürich

42:42 Stade Lausanne-Ouchy - GC

49:58 FC Winterthur - Yverdon-Sport

57:05 Nationalmannschaft

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.