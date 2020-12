«Aufgeheizte Stimmung» am HB Winterthur – Pöbeleien, Feuerwerk, Alkohol – und ein Schreckschuss Die Polizei stand am Wochenende stundenlang mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Was war da rund um den Winterthurer Hauptbahnhof los? Mirko Plüss

Viel Polizei und eingekesselte Jugendliche am Hauptbahnhof: 20 Personen wurden weggewiesen und eine Person muss sich wegen Verstosses gegen das Waffengesetz verantworten. Foto: Delia Bachmann

«Wären wir nicht präsent gewesen, wäre wohl mehr passiert.» Das sagt Stadtpolizei-Sprecher Michael Wirz zu den Geschehnissen des vergangenen Samstagabends am Winterthurer Hauptbahnhof. Stundenlang musste die Stadtpolizei zusammen mit Beamten der Kantons- und der SBB-Transportpolizei Präsenz markieren, Auseinandersetzungen schlichten und Personen wegweisen.

Ausgelöst wurde der Einsatz um 21 Uhr. In der Polizeizentrale am Obertor ging eine Meldung ein, wonach am Hauptbahnhof eine «aufgeheizte Stimmung» herrsche. Zu Ende ging die Sache erst, als gegen 1 Uhr die letzten Züge aus Winterthur wegfuhren.