Kultur in Winterthur – Poesie mit Perkussion Am Freitagabend startet die Musikreihe Musica Aperta in die Saison, mit Gedichten von Erwin Messmer, gelesen vom Dichter selbst. Viel Kultur für ein kleines Publikum: Nur 25 Gäste dürfen in den Saal. Michael Graf

Die Brunnenkresse wächst gegen den Strom. Sie hat den Dichter Erwin Messmer inspiriert, und die Komponisten von l’art pour l’Aar. Foto: PD

Grosse Kultur für ein kleines Publikum wird am Freitag im alten Stadthaussaal an der Marktgasse 53 zelebriert. Nur 32 Personen dürfen wegen Corona-Vorsichtsmassnahmen in den Saal des Altstadthauses, in dessen Untergeschoss das Kellertheater noch bis übernächste Woche in der Sommerpause weilt. Und gleich fünf dieser Personen werden auf der Bühne stehen: das dreiköpfige Percussion Art Ensemble Bern, der Cellist Matthias Schranz und der Dichter Erwin Messmer.